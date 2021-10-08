البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021.. تعرف على موعد ورابط التسجيل والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تقديم طلبات البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021 كما حددت شروط من يحق لهم التسجيل للإبتعاث من أبناء الإمارات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تقديم طلبات البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021 الذي أعلنت عنه الوزارة، كما نستعرض معكم الشروط، وقالت الوزارة أن باب التقدم للبعثات الخارجية سوف يُفتح بداية من يوم 7 نوفمبر 2021 القادم.

شروط البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021

أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية.

ألا يكون المتقدم حاصل على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى مؤسسات الابتعاث داخل أو خارج الدولة.

أن يكون حسن السير والسلوك بموجب شهادة رسمية.

أن يكون المتقدم حاصلا على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 20 سنة.

موافقة ولي الأمر.

ألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد عن سنتين.

رابط البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021

كما ذكرنا من قبل يبدأ التقديم على البعثات الخارجية في الإمارات يوم 7 نوفمبر 2021، هذا وقد نشرت وزارة التربية والتعليم على حساباتها الرسمية كافة تفاصيل الابتعاث لهذا العام، رابط البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021 هو:

رابط البعثات الخارجية

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع