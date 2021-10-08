البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021.. تعرف على موعد ورابط التسجيل والشروط
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تقديم طلبات البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021 كما حددت شروط من يحق لهم التسجيل للإبتعاث من أبناء الإمارات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تقديم طلبات البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021 الذي أعلنت عنه الوزارة، كما نستعرض معكم الشروط، وقالت الوزارة أن باب التقدم للبعثات الخارجية سوف يُفتح بداية من يوم 7 نوفمبر 2021 القادم.
شروط البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021
- أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية.
- ألا يكون المتقدم حاصل على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى مؤسسات الابتعاث داخل أو خارج الدولة.
- أن يكون حسن السير والسلوك بموجب شهادة رسمية.
- أن يكون المتقدم حاصلا على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة.
- لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 20 سنة.
- موافقة ولي الأمر.
- ألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد عن سنتين.
رابط البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021
كما ذكرنا من قبل يبدأ التقديم على البعثات الخارجية في الإمارات يوم 7 نوفمبر 2021، هذا وقد نشرت وزارة التربية والتعليم على حساباتها الرسمية كافة تفاصيل الابتعاث لهذا العام، رابط البعثات الخارجية الإمارات 2022/2021 هو:
رابط البعثات الخارجية
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع