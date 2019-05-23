البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

موقع البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية للحصول على نتيجة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، عقب انتهاء مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، من أعمال الكنترول وبالتحديد التصحيح والرصد والمراجعة، والتي لا تزال مستمرة ولم يتم تحديد موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية لنهاية العام الدراسي 2018-2019، حيث تعد محافظة الإسكندرية من أولي المحافظات التي تظهر نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي عبر خدمة نتائج الشهادات لطلاب وطالبات المحافظة أو خدمة التسجيل الإلكتروني للحصول على إشعار بنتيجة الطالب فو اعتماد النتائج وتحديد قائمة أوائل الطلاب.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية دون شك سيكون هو الموقع الرسمي لنشر كافة البيانات والتفاصيل حول نسب النجاح، وأسماء الطلاب والطالبات العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية الترم الثاني، والتي نترقب صدور بيان حول اكتمال التصحيح بها خلال ساعات، وذلك بالتعاون موع موقع مديرية التربية والتعليم، وسيتاح ما لا يقل عن ثلاثة روابط لاستخراج نتائج الشهادات لطلاب الإسكندرية برقم الجلوس، بجانب خدمة تسجيل بيانات الطالب للحصول على كشف الدرجات على البريد الإلكتروني.

رابط البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية

خدمات البوابة الإلكترونية الإسكندرية متعددة والتي تقدم بطريقة مميزة، تنعكس على سرعة وسهولة الاستعلام عن نتيجة إعدادي الإسكندرية في توقيت يكون فيه من عمليات الاستفسار في ذروتها، مما يسبب معاناة لأصحاب الاتصال الضعيف بشبكة الإنترنت، ومن هنا جاءت خدمات نتائج الشهادات لتوفر أكثر من طريقة وحل كي يتمكن الطالب أو ولي الأمر من معرفة النتائج.

تابعوا ما سيلي من أخبار سننقلها من المصادر الرسمية أو عن موقع البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية فقط،أو من تصريحات مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لنوضح لكم موعد ظهور النتائج الرسمي، وتوقيت اعتماد النتيجة.