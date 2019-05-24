البوابة الإلكترونية الشرقية نتيجة الإعدادية 2019 لجميع الإدارات التعليمية

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية لاستعلام نتيجة الإعدادية 2019 بجانب موقع مديرية التربية والتعليم، وذلك فور انتهاء تعليم الشرقية من أعمال كنترول نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لجميع الغدارات التعليمية، قم المراجعة عقب انتهاء التصحيح وتحديد موعد اعتماد النتيجة من محافظ الشرقية، ولحين اكتمال تلك الأعمال سنعمل على توفير لكم أخر الأخبار حول سير أعمال الكنترول وتصريحات السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لتحديد موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة .

انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الشرقية منذ عدة أيام، ويوصل كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة، استكمال عمليات التصحيح التي ستستمر وفق تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم حتى يوم الأحد المقبل الموافق 26 مايو، ليتم بعد ذلك إتمام عمليات المراجعة والرصد ثم تحديد موعد اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية، وسيكون رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من المواقع الرسمية التي ستوفر النتائج للطلاب والطالبات.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

محافظة الشرقية من المحافظات المصرية ذات المساحة الكبيرة وتضم العديد من المراكز والمدن الكبرى، والتي تم تغطيتها بعد إدارات تعليمية، ومن بين إدارات تعليم الشرقية، إدارة تعليم الزقازق، وهيها، وديرب نجم، ومنيا القمح، أبو كبير، والعبور، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة وكفر صفر وأولاد صقر، والقرين، وصان الحجر القبلية، والحسينية، ومنشأة أبو عمر، وفاقوس، وبلبيس، والإبراهيمية ، مشتول السوق، وتعليم القنيات، وقد تتوافر النتائج فس صورة الكشوف للاستعلام باسم الطالب ورقم الجلوس.

نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

أفاد تغليم الشرقية بان عدد الطلاب والطالبات في نتيجة إعدادية الشرقية 2019، قد بلغ 119225 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 664 لجنة امتحانية على 20 إدارة تعليمية، فيما يبلغ عدد طلاب وطالبات الإعدادية المهنية 3450 طالب وطالبة، و8 طلاب بالمكفوفين، 072 طالب وطالبة في شعبة الصم.