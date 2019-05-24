البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

رابط البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية سيعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، لنتائج طلاب المنوفية لأخر العام الدراسي، بجانب البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خلال الساعات المقبلة حيث تسير عمليات التصحيح والمراجعة في كنترول إعدادية المنوفية على قدم وساق، وفق التصريحات الصادرة عن مسئولي التعليم وعلى راسهم الاستا1 مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك تمهيا لاعتماد النتيجة واللواء سعيد عباس بداية الأسبوع القادم بمشيئة الله.

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إعلان إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المتوفية لأخر العام الدراسي، والتمكن من الاستعلام برقم الجلوس عن الدرجات من خلال الخدمات الإلكتروني التي ستوفرها البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، وكذبك معرفة أسماء الطلاب الأوائل على مستوى جميع إدارات التعليم، وسيصدر عنهم بيان رسمي من البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية .

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

يقدم موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية خدمة توفير نتائج الطلاب برقم الجلوس، عبر تخصص رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، بجانب نشر كشوف نتائج الطلاب بالمدارس وغدارات التعليم بشكل مجمع، للتعرف على النتيجة عن طريق البحث باسم الطالب ورقم الجلوس، ويمكنكم متابعة الدخول على موقع بوابة المنوفية الإلكترونية ومتابعة ما يستجد من أخبار خلال الساعات المقبلة، أو متابعة ما سنوفره لكم من بيانات أدناة.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية سيكون هو الأخر من المواقع الرسمية لتوفي نتائج الطلاب، حيث تضم مديرية التربية والتعليم، إدارة تعليم شبين الكوم، وتعليم الباجور، ومنوف وأشمون، ومدينة السادات، والشهداء، وتلا، وبركة السبع، وقويسنا، وقد نوفر لكم كشوف النتائج لكل إدارة تعليمية على حدى.