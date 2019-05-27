البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس سيعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالسويس، حيث بدء العد التنازلي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس عبر خدمات مديرية التربية والتعليم الإلكترونية، والتي ستوفر طريقة استخراج درجات وشهادة الإعدادية برقم الجلوس، بجانب خدمات تعليم السويس من موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات، وكل هذه الروابط تم العمل على توفيرها ووضعها هنا، لنسهل خطوات الاستعلام عن نتيجة إعدادية السويس 2019 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني.

يشهد الأسبوع الجاري ظهور العديد من نتائج المحافظات في الشهادة الإعدادية 2019، ومن بينها نتيجة الإعدادية محافظة السويس والتي من المقرر الإعلان عن اعتمادها خلال ساعات، ومن خلال بوابة السويس التعليمية، أو رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس، سنتمكن من الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس، وسيوفر موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس كافة التفاصيل المتعلقة بنسب النجاح وأسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى محافظة السويس.

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس

الخدمات الإلكترونية لموقع المديرية التربية والتعليم لمحافظة السويس ستوفر رابط الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، والمنتظر الإعلان عنه اليوم بجانب نسب النجاح وكافة التفاصيل، وستوفر البوابة عشر للوحة الشرف الطلاب والطالبات العشرة الأوائل على مستوى المحافظة وكل هذه البيانات سنرفقها قريبا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية السويس

وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس سلمى الشاعر حددت اليوم الإثنين كي يكون هو الموعد المرتقب للإعلان عن ظهور واعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس، حيث يستطيع ما يقر من 10 آلاف طالب وطالبة التعرف على نتيجة مثابرتهم واجتهادهم خلال الفصل الدراسي الثاني، ومجموعهم الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة السويس، تمهيدا للانتقال لمرحلة تعليمية جديدة.

رابط نتيجة إعدادية السويس 2019

ترقبوا ظهور نتيجة إعدادية السويس خلال ساعات على موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال الدخول على رابط نتيجة الإعدادية السويس برقم الجلوس قريباً، كما يمكنكم ترك رقم الجلوس واسم الطالب بالتعليقات والغدارة التعليمية وسنوفر لكم النتائج.