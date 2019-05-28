بعدما انتهت عمليات التصحيح، اقترب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس، حيث تم الانتهاء يوم الأحد المأضي من عملية تصحيح جميع أوراق طلاب الصف الثالث الإعدادي ولم يتبقي سوى عملية المراجعة وبعد ذلك ستكون نتيجة إعدادية الشرقية متاحة لجميع الطلبة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية على الأنترنت من خلال رقم جلوس الطالب للاستعلام عن النتيجة الخاصة به.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية ستكون متاحة هذا الأسبوع حسب التصريحات الصحافية التي أدلى بها الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الذي أكد انتهاء عمليات التصحيح، وإقتراب نهاية عملية تجميع درجات الطلبة في الفصل الدراسي الثاني، وبعد ذلك ستكون نتيجة الصف الثالث الإعدادية متاحة على الأنترنت لجميع الطلاب عبر البواية الإلكترونية للمحافظة وموقع الشرقية توداي والعديد من المواقع الأخرى كاليوم السابع وفيتو وغيرهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

وكانت الامتحانات الخاصة بالترم الثاني لطلية ثالثة إعدادي بالشرقية قد انتهت يوم 16 مايو الماضب، وأدى ما يقرب من 120 ألف طالب بالمحافظة الامتحانات دون أى مشاكل أو شكاوى، ولم يتبقى الآن سوى إعلان النتيجة التي من المقرر أن ترفع لكافة الطلاب بعد أن يعتمدها السيد محافظ الشرقية، وستكون متاحة للجميع للاستعلام عنها، وسيتم الإعلان عن أوائل المحافظة.