البوابة الإلكترونية لوزارة التربية الكويت نتائج الطلاب المربع الإلكتروني للمتوسط والابتدائي

أعلنت البوابة الإلكترونية لوزارة التربية الكويت شهادات و نتائج الطلاب 2019 الفصل الدراسي الثاني، عبر رابط المربع الإلكتروني لنتائج المتوسط والابتدائي وجميع صفوف النقل عدا العاشر والحادي العشر والثاني عشر، وتم إعلان نتائج التعليم الخاص والمعد الديني للتربية الخاصة، والتي يمكن الاستعلام عنها من موقع وزارة التربية الكويتية بالرقم المدني للطالب، أو بعد تسجيل الدخول على رابط موقع طالب المبادرة الوطنية التنموية للتعليم الإلكتروني برقم سجل الطالب المدني وكلمة المرور الخاصة به.

الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية ضمن رزنامتها للعام الدراسي 2018-2019، حدد اليوم 19 مايو 2019 لظهور نتائج الطلاب ضمن نتائج مدارس الكويت للتعليم المتوسط والابتدائي، بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وإكمال التصحيح والرصد المراجعة لمعظم المدارس، التي رفعت بالفعل نتائجها على موقع وزارة التربية المربع الإلكتروني للنتائج 2019، ومن خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التربية الكويتية بالرقم المدني من رابط نتائج الطلاب يمكن استعلام الشهادات الآن.

رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التربية الكويت

استعلام نتائج طلاب الكويت عبر رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التربية بالرقم المدني للتعليم المتوسط والتعليم الابتدائي في جميع الإدارات التعليمية من خلال الدخول على رابط نتائج جميع المراحل الدراسية عدا الصف الثاني عشر، وبجانب نتائج موقع وزارة التربية الكويتية يوجد موقع طالب الذي يوفر هو الأخر نتائج وشهادات الطلاب في جميع صفوف النقل.

المدارس التي رفعت نتائجها

بيان حول عد المدارس التي رفعت نتائجها حتى مساء اليوم 19 مايو 2019 في جميع الإدارات التعليمية

عدد المدارس يتضح بجوار اسم كل منطقة أو نتيجة من نتائج المعهدي الديني أو التربية الخاصة، او مدارس مناطق الجهراء، والأحمدي، والفرونية، والعاصمة، وباقي المناطق التعليمية التابعة الى وزارة التربية في الكويت.