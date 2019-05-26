البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج نتيجة ثالثة إعدادي 2019 موقع مديرية التربية والتعليم

تعلن البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، عقب انتهاء مديرية التربية والتعليم بسوهاج من أعمال كنترول نتيجة ثالثة إعدادي 2019 بشكل كامل، وإتمام المراجعة والرصد للدرجات، ونترقب بشغف خروج تصريح عن مسئولي تعليم سوهاج، يوضح للطلاب والطالبات الموعد الرسمي لرفع النتيجة للمحافظ من اجل اعتمادها وظهور كشوف الدرجات، أو الاستعلام برقم الجلوس للطالب أو الطالبة، ثم الاستعلام بالضغط على كلمة بحث.

تعليم سوهاج نوه عن عدد الطلاب المتقدمين إلى امتحانات أخر العام الدراسي 2018-2019، حيث بلغ عدد المتقدمين 70504 تلميذ وتلميذ، تم توزيعهم على 425 لجنة امتحانية بجميع قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة سوهاج، حيث بلغ عدد الإدارات التعليمية 11 إدارة بمحافظة سوهاج، والمزيد من التفاصيل حول عدد الطلاب الناجحين والراسبين من لهم دور ثاني، سيكون ضمن بيان اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي 2019 ورفعها على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج برقم الجلوس.

البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج

الخدمات الإلكترونية وبالتحديد خدمة نتائج الشهادات من رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج برقم الجلوس، وسنضع لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، وحال وجود روابط جديد سيتم إضافته، بجانب أسماء أوائل محافظة سوهاج 1440 وترتيب نسب النجاح في إدارات التعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019

التفاصيل حول نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بكل شعبة سنضعها لكم ضمن بيان مديرية التربية والتعليم في سوهاج، وفي حالة توافر كشوف نتائج لقطاعات التعليم سنعرضها.