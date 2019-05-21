البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية تنشر نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس بعد قليل

أعلنت مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية، بأنه من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية خلال ساعات عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية خلال ساعات، يذكر بأن أعمال تصحيح ورصد ومراجعة درجات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الاسكندرية قد أوشكت على الانتهاء، حتى يتم تجميع كشوف درجات الطالب الخاصة بنتيجة اعدادية الاسكندرية من كافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة إدارة شرق وغرب الاسكندرية، وإدارة الجمرك والعجمي وسيدي بشر وسيدي جابر والمنتزه وباقي الإدارات التعليمية، لإرسالها إلى السيد المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة لاعتمادها رسمياً، على أن يتم ذلك خلال ساعات قليلة، ثم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية خلال ساعات قليلة.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

ينشر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2019، ليتمكن الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس يتم ذلك باتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على (عرض).

لتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية والدرجات التفصلية لدرجات جميع المواد الدراسية المقررة في الصف الثالث الاعدادية (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، الحاسب الآلي، التربية الدينية).

كما يحصل الطالب من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية على المجموع الكلي لنتيجة الصف الثالث الاعدادي في الاسكندرية، نتيجة آخر السنة 2019.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

تعتبر محافظة الاسكندرية أولى المحافظات التي تقوم بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية، تليها محافظات القاهرة الجيزة، ثم تقوم باقي محافظات الجمهورية بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية تباعاً، ويتم إعلان نتيجة الاعدادية عبر مواقع مديريات التربية والتعليم الرسمية في كل محافظة على حدى، ليتمكن الطلاب من الحصل على النتيجة برقم الجلوس.

ومن خلال ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال، يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية فور إعلانها عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية.