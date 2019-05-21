البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الفصل الدراسي الثاني سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، وذلك بعد أن أكد مصدر مسئول من داخل مديرية التربية والتعليم لمحافظة الالسكندرية أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة الدقيقة وأعمال الرصد الدرجات مستمرة حتى الآن وأنها أوشكت على الانتهاء في محافظة الاسكندرية، وبعدها سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الفصل الدراسي الثاني وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، حيث يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الاعلان عن النتيجة بكل قلق وتوتر شديد، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر جميع أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 وإعلانها فور اعتمادها من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني الإعلان عن النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، وذلك في كافة الادارات التعليمية وهم ” إدارة العجمي، إدارة شرق، إدارة غرب، إدارة سيدي جابر، إدارة سيدي بشر، إدارة المنتزه وإدارة الجمرك”، وذكر بأنه تقدم لامتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الاسكندرية “82699” طالباً وطالبة، موزعين على 324 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية، حيث أنه بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالمهني والتربية الخاصة “1985” طالباً وطالبة موزعين على 12 لجنة، موقعنا سوف يقوم بنشر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

إليكم رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس.

البوابة الالكترونية لمحافظة الالكترونية

من خلال موقعنا سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ممحافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة جداً، تابعوا هذا المقال.