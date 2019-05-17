البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس

يترقب طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم ظهور النتيجة بفارغ الصبر، بعد أن انتهوا من آداء إمتحانتهم يوم الخميس 16 مايو 2019 في كافة المواد المقررة عليهم “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، الدراسات، العلوم، الرياضيات”، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية وذلك عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس فقط، حيث أن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف يتم الاعلان عنها فور الانتهاء من أعمال الكنترول في محافظة الشرقية وباقي المحافظات ومن ثم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الشرقية ورفعها عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس، وفي هذا المقال سوف ننشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني “آخر السنة”، رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية سوف تم الاعلان عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، وذلك بعد عمليات تصحيح أوراق الامتحانات بشكل دقيق ومنظم جداً، وتعد نتيجة الشهادة الاعدادية من أهم النتائج المنتظرة،وذلك لأن هذه المرحلة “المرحلة الاعدادية” من أهم المراحل التي يعيشها الطالب في حياته الدراسية، وذلك لأنها مرحلة انتقالية من التعليم الاعدادي إلى التعليم الثانوي، سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني الزراعي أو الفني الصناعي أو الثانوي الفني التجاري، وذلك بحسب المجموع الكلي الذي يقدمة الطالب في نهاية المرحلة الاعدادية، إليكم رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية والذي من خلالة سيتمكن كل طالب وطالبة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2019 “آخر السنة” برقم الجلوس فقط.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2019 يمكنكم الدخول على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، إليكم الرابط:

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وستظهر النتيجة على الفور بالدرجات والمجمع الكلي الذي حصده الطالب، وإذا تعذر أحد في العثور على نتيجته الخاصة، بإمكانه ترك رقم الجلوس الخاص به في تعليق أسفل هذا المقال، وموقعنا سوف يساعده على الفور، وذلك عند اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ورفعها عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.