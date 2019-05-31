البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس

ينتظر الآن آلاف من طلاب الاعدادية الترم الثانى فى محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ، التى طال البحث عنها طوال الأسبوع الماضى، حيث انتهت فى منتصف الشهر الحالى امتحانات الصف الثالث الاعدادى، و بعدها، بدأت لجان و كنترولات المحافظة فى عملها، حيث تم تصحيح امتحانات الاعدادية 2019، و بعدها تمت المراجعة و التدقيق فى رصد درجات الطلاب، و من المتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة، و اعتمادها رسمياُ من محافظ الشرقية.

اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

يبحث طلاب الاعدادية فى جميع القرى و المدن التابعة لمحافظة الشرقية، عن الروابط التى سيتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية عليها، و من المنتظر أن يتم نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالشرقية على موقع الشرقية توداى و يمكن الدخول اليه من هنا ، و يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية عبر هذا الرابط، و لمن يجد صعوبة فى الحصول على النتيجة يمكن ترك رقم الجلوس.