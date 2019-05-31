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البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس

كتب خديجة عبد اللهفي آخر تحديث
البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس
نتائج الاعدادية تعليم الشرقية 2019

ينتظر الآن آلاف من طلاب الاعدادية الترم الثانى فى محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ، التى طال البحث عنها طوال الأسبوع الماضى، حيث انتهت فى منتصف الشهر الحالى امتحانات الصف الثالث الاعدادى، و بعدها، بدأت لجان و كنترولات المحافظة فى عملها، حيث تم تصحيح امتحانات الاعدادية 2019، و بعدها تمت المراجعة و التدقيق فى رصد درجات الطلاب، و من المتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة، و اعتمادها رسمياُ من محافظ الشرقية.

اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

يبحث طلاب الاعدادية فى جميع القرى و المدن التابعة لمحافظة الشرقية، عن الروابط التى سيتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية عليها، و من المنتظر أن يتم نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالشرقية على موقع الشرقية توداى و يمكن الدخول اليه من هنا ، و يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية عبر هذا الرابط، و لمن يجد صعوبة فى الحصول على النتيجة يمكن ترك رقم الجلوس.

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عن الكاتب

خديجة عبد الله

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.

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