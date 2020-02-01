البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.. برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية ترم أول 2020

ساعات قليلة ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2020، والتي ينتظرها الآن الالاف من طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية بفارغ الصبر، خاصة ومع قيام عدد من محافظات الجمهورية بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بها خلال الايام الماضية، حيث قامت محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ومطروح واسوان بالاعلان عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2020.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الشرقية ترم أول 2020:-

بعد أعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 من قبل الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سترفع نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، حيث يمكن للطلبة والطالبات بالصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية، الحصول على نتيجتهم من خلال القيام بإدخال رقم الجلوس في النافذة التي ستظهر ثم الضغط على بحث.

كذلك فإنه يسعدنا أن نتلقي طلباتكم التي تتضمن معرفة نتيجة الاعدادية بالشرقية ، وذلك من خلال القيام بكتابة تعليق بالموقع يحتوي على الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سنقوم بالبحث عن النتيجة وعرضها لكم.

من الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الاعدادية 2020 يبلغ نحو 119290 طالب وطالبه، تم توزيعهم على عدد 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات بمحافظة الشرقية بالتوفيق والنجاح، ولا تنسوا من القيام بترك تعليق أسفل الموقع به الاسم ورقم الجلوس لكي تحصل على نتيجتك في إعدادية الشرقية بأسرع ما يمكن.