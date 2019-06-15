البوابة المصرية للتعليم الفني برقم الجلوس || نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الصف الثالث الثانوي الصناعي .. التجاري .. الفندقي .. الزراعي

أوشكت نتيجة طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي المنتهي 2018/2019 بجميع الأقسام والشعب على الظهور، فبعد انتهاء جميع امتحانات الثانوي الفني بنظام 3 سنوات وخمس سنوات بمختلف أقسام التعليم الفني الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي وكذلك التمريض، حيث انتهت هذه الامتحانات بنهاية شهر مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح الشغل الشاغل لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية هو موعد ظهور وإعلان نتائج الدبلومات الفنية، وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الفني قد وجد مؤخراً نصيبه من اهتمام الدولة، حيث أدركت الدولة المصرية أخيراً أن التعليم الفني هو قاطرة النمو الحقيقية.

كما تجدر الإشارة أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم الفني قد تجاوز ثلاثة أرباع مليون طالب وطالبة في كافة التخصصات، لذلك تعيش الكثير من الأسر المصرية في قلق بالغ انتظاراً لموعد إعلان النتيجة الخاصة بأقسام الدبلومات الفنية المختلفة والعديدة، ويسعى الكثير من طلاب التعليم الفني بمصر باستكمال مرحلة التعليم الجامعي، لذلك فقد اجتهد الكثريين من طلاب وطالبات في سعيهم للحصول على أعلى الدرجات، وذلك سبيل تحقيق حلم الالتحاق بالجامعات المصرية.

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ولجميع ما سبق ذكره فقد أخدنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير الذي سنقوم بتحديثه بصفة دورية ومستمرة بأهم الأخبار والتصريحات والمستجدات الخاصة بموعد إعلان النتائج، وكذلك المؤشرات الأولية لنسب النجاح بجميع أقسام الدبلومات الفنية، لذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة داوموا على زيارة هذا التقرير ليوفر عليكم عناء البحث عن الأخبار التي تتعلق بنتيجة الدبلومات الفنية.

روابط الاستعلام عن نتائج التعليم الفني دبلوم صناعي وتجاري وزراعي وفندقي

فنتيجة الدبلومات الفنية 2019

طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفني “الثانوي الفني”

الدخول على بوابة الثانوي الفني يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي” يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة

موعد إعلان وظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019

تجدر الإشارة إلى أن أخر امتحانات الدبلومات الفنية كان يوم 30 يونيو الماضي، ومنذ انتهاء الامتحانات تسير عملية تصحيح أوراق الإجابات على قدم وساق، وحسب تصريحات بعض المصادر المسئولة فقد انتهت عمليات التصحيح، وتجري حاليا عملية المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات وذلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه كاملا، وذلك للحد من التظلمات على نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2019.

كشف نتائج الدبلومات الفنية 2019 الثانوي الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

ومن المتوقع كعادة السنوات السابقة أن يكون الضغط شديد للغاية على رابط موقع نتائج الدبلومات الفنية عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، لذلك سنستمر معكم وسنمد لكم يد المساعدة كما عودناكم في الأعوام السابقة في سرعة وسهولة حصولكم علن نتيجة الدبلومات الفنية.

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فكل ما عليكم هو ترك رقم الجلوس والاسم في تعليق على هذا التقرير، وكذلك الشعبة والقسم الخاص بكل طالب وطالبة، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات بالنتيجة والدرجات، وأولية الرد ستكون للتعليقات التي ترد لنا أولا، فقد قمنا سابقا بجلب النتائج للآلاف من الطلاب والطالبات.