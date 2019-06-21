البوابة المصرية للتعليم الفني: نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الأسبوع المقبل وسيتم إعمال قواعد الرأفة

أكدت البوابة المصرية للتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سوف تظهر الأسبوع المقبل، إذ أكد الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن كنترولات تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول، قد قاربت على إنهاء عملية تقدير الدرجات، كما تقرر أن يُحرم الطلاب الذين ثبت اتهامهم بالغش الألكتروني، وعلى ذلك فأي طالب تم ضبط جهاز محمول معه وتم تحرير محضر بذلك، سيتم حرمانه من الامتحانات، ولن يتمكن من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس كباقي طلاب الدبلومات الفنية.

وأضاف “مجاهد” أن الشئون القانونية تواصل التحقيقات بشأن 20 طالب قد قاموا بتصوير أجزاء من أسئلة الإمتحانات، وأكد أن نتائج التحقيقات الخاصة بتمزيق أوراق إجابة لطلاب، ووقائع غش وممحاضر تم تحريرها لبعض المراقبين، سوف يُعلن عنها عند ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

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نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس 2019

أكدت البوابة المصرية للتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية ستكون مُتاحة للطلاب آخر الأسبوع المقبل، وشدّدت أنها ستظهر آخر يونيو، تداركًا لقلق الكثير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور، الذي يرغبون في التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول، وقد أكدت أن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ستكون متاحة على بوابة مركز المعلومات.

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بوابة مركز المعلومات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

سيتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية فور الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات الأسبوع المقبل، وستكون الدرجات هي المعيار الأول لتحديد الأول، كما أن هناك معايير أخرى ترتبط بالشعبة والتخصص، بعدها يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال:

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2019

صرح “مجاهد” أن الكنترولات تعمل على إطهار نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول على درجة عالية جدًا من الدقة، وذلك بمراجعة تقدير الدرجات أكثر من مرة، كما أنه لا يوجد أي استعجال في إظهار نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لجميع الطلاب.

وسيتم إعمال قواعد الرأفة بعد الانتهاء من تقدير درجات نتائج الدبلومات الفنية، بحيث تتغير حالة الطالب من راسب للإعادة إلى راسب وله دور ثاني، وذلك في حالة كان هناك إمكانية لرفع درجاته في إحدى المواد، فالراسب في أكثر من ثلاث مواد يبقى للإعادة العام القادم، ويتم إعمال قواعد الرأفة إذا كانت ستغير حالته.