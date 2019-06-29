البوابة المصرية للتعليم الفني 2019 ||بوابة التعليم الفني|| نتيجة الدبلومات الفنية التجاري والصناعي والزراعي والفندقي

يتطلع الآن طلاب الشُعب الفنية موعد الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3سنوات، و 5 سنوات بجميع الشعب التابعة للتعليم الفني ورفع النتائج عبر البوابة المصرية للتعليم الفني 2019 برقم الجلوس، وموقع كلمة دوت أورج يقدم لكم كافة أخبار التعليم، حيث اقترب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لنتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الفني الدوري العام للعام الدراسي 2018/ 2019.

البوابة المصرية للتعليم الفني 2019

أفاد اليوم السابع بأن نتيجة الثانوي الفني سوف تعلن يوم الاثنين المقبل الموافق 1-7-2019، والذي ذكر من قبل باقتراب كنترول الثانوية الفنية من الانتهاء من تصحيح الدرجات لجميع الشُعب الدراسية، وكذلك بدء رصد الدرجات واستكمال جاهزية النتيجة، الذي ستعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، ثم ترفع بمواقع رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسهولة على الطلاب بجميع المحافظات من معرفة نتائج طلاب الثانوي الفني برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

خلال ساعات وتحديدا يوم الاثنين الأول من شهر يوليو 2019 سيتم الإعلان الرسمي عن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول لكل من الشُعب الدراسية:

نتيجة دبلوم الصناعي

نتيجة الدبلوم التجاري 2019

نتيجة دبلوم الفندقي والخدمات

نتيجة الدبلوم الزراعي

روابط استخراج نتائج الثانوي الفني

نقدم لكم روابط استخراج نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الفني 2019 الدور الاول، والتي يتم معرفتها بالدخول على المواقع الرسمية وكتابة رقم الجلوس، حيث سيتم تفعيل ايقونة النتائج حال اعتمادها ورفعها، وذلك في المواقع التالية:

ونتابع مع طلابنا وأولياء الأمور الذي يشغلهم النتائج الآن ويبحثون عنها منذ الانتهاء من امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/ 2019 ما تؤكده وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور النتيجة، ويمكن مساعدتكم بمعرفة النتيجة بترك تعليق به: