البوابة المصرية للتعليم الفني 2019 | رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجتك من رقم جلوسك اون لاين

دائمًا تقدم بوابة كلمة دوت أورج الإخبارية العديد من الخدمات الطلابية الإلكترونية حيث سنقدم لكم اليوم رابط البوابة المصرية للتعليم الفني 2019 natega fany emis gov eg، من اجل أن يستطيع كافة الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت، حيث يمكن زيارة بوابة التعليم الفني برقم الجلوس والاسم 2019 لكي نحصل علي نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني والتي سوف نرفق الرابط الإلكتروني الخاص بها بأسفل هذه المقال لكي يستطيع جميع الطلاب وأولياء أمورهم الحصول علي الدرجات والتقديرات إلكترونيا.

البوابة المصرية للتعليم الفني 2019

تسيطر الآن حالة من الغضب من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك بسبب عدم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية حتي الآن، حيث أوضحت مصادر بداخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بان نتائج الدبلومات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية لنظامين ثلاثة وخمس سنوات سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية وسوف يعلن عن أسماء الطلاب العشر الأوائل وكافة تفاصيل النتيجة، بعدها سوف يتم رفع نتيجة الدبلوم (صناعي – تجاري – تمريض – زراعي – فندقي) علي البوابة المصرية للتعليم الفني natega fany emis gov eg من اجل أن يستطيع جميع الطلاب معرفة الدرجات والمجموع الكلي.

نتائج الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

نوضح لحضراتكم طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية حتي يستطيع الجميع معرفة خطوات استخراج النتيجة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة التي ينتمي أليها الطالب، أولا نقوم بالدخول علي موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg من ثم نقوم بتعبئة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة بالخانة المخصصة من ثم اختيار التخصص بعدها نقوم باختيار نظام الثانوي (3 – 5 سنوات)من ثم النقر علي أيقونة بحث لكي تظهر لنا درجات نتيجة الدبلوم للقسم الذي يتبعه الطالب أو الطالبة.

اعرف نتيجتك من رقم جلوسك اون لاين

يمكن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من خلال ترك بياناتكم بالتعليقات بأسفل هذه المقالة وسوف نحضر لكم النتيجة فور الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.