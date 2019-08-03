التحويل بين الكليات و “تقليل الاغتراب”.. هنا القواعد كاملة وموعد فتح باب التحويلات عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

التحويل بين الكليات و”تقليل الاغتراب” باتت من أبرز عمليات البحث على شبكة الإنترنت، حيث يسعى الطلاب الذين انتهوا من تنسيق المرحلة الأولى 2019 للاستعلام عن “التحويل بين الكليات، تقليل الاغتراب” وذلك عقب ظهور نتيجة تنسيق الكليات 2019، واستظهار الكلية المرشح لها كل طالب من طلاب الثانوية العامة الذين خاضوا المرحلة الأولي من التنسيق والتي انتهت منذ أيام.

تقليل الاغتراب يتيح للطالب التنقل من كلية في مكان أبعد إلى كلية مناظرة أو مسايرة لها بحيث تكون بالقرب من محل سكنه، فيما يعتبر التحويل بين الكليات هو تحويل من كلية إلى أخرى مختلفة تمامًا عن التي يرغب الطالب الالتحاق بها أو التى جاءت في نتيجة التنسيق ورُشحت له ولكنه غير راضٍ عنها.

موعد فتح باب التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد فتح باب التحويل بين الكليات، وتقليل الاغتراب للطلاب الذين انتهوا من تنسيق المرحلة الأولي والثانية للعام الجامعي 2019/2020؛ سيكون عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019، على أن يستمر تلقي طلبات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالكليات التى تتناسب معهم في كلا الحالتين، حيث يتاح التحويل عبر موقع “بوابة الحكومة المصرية“.

قواعد تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات

يأتي تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بعد الانتقال لكلية مناظر التي رُشح لها الطالب من خلال مكتب التنسيق، وليس الغرض منها هنا هو تغيير رأي الطالب في التحويل بين الكليات المختلفة التي تتناسب مع مجموعة إلى حد ما؛ فيما تأتي قواعد التحويل بين الكليات مقسمة لنوعين، هما كالتالي:

التحويل إلى كلية غير مناظرة

وحددت وزارة التعليم العالى أن أبرز شروط وقواعد تقليل الاغتراب في الكليات الغير المناظرة، سواء كانت خارج أو داخل منطقة الطالب الجغرافية (أ) كالتالي:

تقديم طلب تحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.

يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

يشترط استيفاء كافة قواعد القبول بالكلية كالنجاح في اختبارات القدرات، إن وجد ذلك.

التحويل إلى كلية مناظرة

وأوضحت الوزارة الشروط الخاصة بالتحويل إلى كلية مناظرة بهدف تقليل الاغتراب، وذلك للكليات التي تطبق نظامي القبول الجامعي سواء كان “انتظام، انتساب موجه”، حيث يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لكلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقديم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية؛ وجاءت الشروط كالتالي: