التربية البحرين: بدء تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي

فتحت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين باب التسجيل أمام أولياء الأمور في ما يخص التحاق الأولاد والبنات كطلاب مستجدين للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م , وذلك استعدادا لبدء إتاحة تقييد ابناءهم الطلاب بمقاعد الدراسة في صفوف الأول الابتدائي في مدارس البحرين من خلال تسجيل فئات المواليد المختلفة بدءاً من مواليد تاريخ 1 لشهر سبتمبر 2015 حتى مواليد 31 لشهر أغسطس 2016، كما توضح الوزارة أنه سيكون تسجيل الطلاب المستجدين في البحرين بالمدارس الحكومية إعتباراً من 15 حتى 30 مايو 2022.

تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي

تفيد وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور أنها فتحت باب التسجيل المخصص لتسجيل المستجدين من طلبة الصف الأول الابتدائي

في ضوء مراحل مختلفة لكل مجموعة من المواليد الذين سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023

وتضيف وزارة التعليم أنها في فترة التسجيل الحالية وضعت أوقات محددة لكل شريحة يرغب اولياء الأمور بتسجيلها من الطلاب المستجدين فينبغي التقيد بها وفق المواعيد المعلنة.

متطلبات تسجيل الطلاب المستجدي للعام الدراسي 2022-2023

سعيا من وزارة التربية والتعليم في تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب المستجدين وتوضيح المتطلبات التي وضعتها الوزارة ، قامت الوزارة من جانبها بتوفير استمارة تسجيل الطلبة المستجدين على الرابط الموجود حيث يتعين ملئ هذه الاستمارة بعد تحميلها من موقع وزارة التعليم

الحضور الشخصي للطفل المراد تسجيله مرافقاً لولي أمره.

الوثائق المطلوبة من الوزارة لتسجيل الطلاب المستجدين

جواز سفر ساري الصلاحية لكّل من ولي الأمر وابنه الطالب. بطاقة هوية سارية الصلاحية تخص الطفل وولي الأمر. شهادة ميلاد الطفل نسخة من قارئ بطاقة الهوية نسخة من الإقامة للطفل وولي الأمر ساريتا الصلاحية( لأولياء الأمور غير البحرينيين العاملين في المؤسسات الحكومية فقط

إعلان مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين

المرحلة الأولى ستشمل مواليد شهر سبتمبر 2015 على ان تتم فترة التسجيل في 15 مايو المصادف يوم الأحد 2022، يتبعه مواليد شهر أكتوبر 2015 في الفترة المقررة لتسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي بتاريخ 16 مايو الذي يصادف يوم الأثنين 2022.

ثم إتاحة تسجيل مواليد شهر نوفمبر 2015 وقد جُعل ذلك في تاريخ 17 مايو 2022، بعدها تسجيل مواليد شهر ديسمبر 2015 في الفترة المقترحة وهي 18 مايو 2022K المرحلة الثانية من التسجيل ستشمل مواليد شهر يناير وفبراير ومارس وأبريل في الفترة 19 و22و 23 و24 لشهر مايو 2022.

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم فهناك مرحلة ثالثة من أجل تسجيل الطلاب المستجدين في صفوف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية وتبدء من يوم الأربعاء 25 و26 مايو 2022 عن مواليد شهر مايو ويونيو لعام 2016، وفي الفترة 29 و 30 عن مواليد يوليو وأغسطس لعام 2016.