التربية السورية | نتيجة التاسع سوريا 2019 والاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الاكتتاب شهادة التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي

ينتظر جموع الطلبة والطالبات في كل مكان في سوريا ظهور نتائج التاسع سوريا 2019، حيث يتطلع الجميع لمعرفة النتائج والتي من المتوقع ظهورها والاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، حيث أعلنت الوزارة في بيان عنها استمرار أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق لامتحانات التعليم الأساسي، ومن المتوقع ظهور نتائج التاسع سوريا 2019 في خلال يومين في الساعات القليلة القادمة، بعد اعتماد السيد “عماد موفق العزب” وزير التربية السورية النتيجة لنشرها والاستعلام عنه عبر الموقع الرسمي من خلال شبكة الإنترنت.

نتائج التاسع سوريا 2019

نتابع معكم لحظة بلحظة للكشف عن موعد ظهور نتائج الصف التاسع والتعرف على كل جديد من أخبار فور الإعلان عن النتيجة، ومن المقرر أن نتائج شهادة التعليم الأٍاسي سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تقديم المقررات.

فيما يلي نلقي الضوء على المزيد من التفاصيل حول نتيجة الصف التاسع في محافظات ومدن سوريا ونتائج شهادة التعليم الأساسي في جميع المحافظات السورية من دمشق، وريف دمشق، وحماة، وحلب، وحمص، وادلب، والحسكة، والقنيطرة، والرقة، واللاذقية، وطرطوس، والسويداء.

حيث يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية، ويتم اختيار برنامج النتائج الامتحانية للاستعلام عن النتائج والتعرف على جميع العلامات في الدورة الأولى فور الإعلان عن النتيجة خلال يومين.

يتم الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا للعام الدراسي 2018-2019 بالاسم والمحافظة ورقم الاكتتاب.

ومن الجدير بالذكر أن اجتاز امتحانات الصف التاسع في سوريا عدد 277.480 طالب وطالبة.