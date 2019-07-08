التربية العراقية… نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق عبر موقع الناجح والنجاح “موعد صدور النتائج”

نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق، حالة من الغضب والاستياء سيطرت على الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء العراق بسبب عدم تحديد موعد رسمي لصدور نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق، فقد انهي الطلبة تقديم الامتحانات النهائية الترم الثاني الدور الأول منذ فترة، وأخذوا يبحثون بين الصفحات الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج المتوسط 2019 بالرقم الامتحاني.

نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق:

وعبر الطلاب والطالبات عن توترهم وذعرهم الشديد من نتائج الثالث المتوسط 2019 في جميع محافظات العراق الدور الأول، حيث اشتكى الطلبة من صعوبة العديد من الامتحانات وطالبوا الوزارة بمنح الطلاب الراسبين الذين يحتاجون لـ 5 درجات فقط لتحقيق النجاح هذه الدرجات لخفض من نسبة الرسوب، وتقوم الطلاب بأن تكون نسبة النجاح في الكثير من المحافظات متدنية، فضلاً عن استياءهم من قرارات وزارة التربية والتعليم التي تعيش الطلاب حالة من الارباك والقلق بسبب عدم تحديد موعد صدور نتائج الثالث المتوسط 2019.

وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2019 في جميع أنحاء العراق:

وأعلن وزير التربية العراقي أن نتائج الثالث المتوسط 2019 في كافة محافظات العراق سيتم البدء في رفعها قريباً، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر وزارة التربية العراقية moedu.gov.iq برقم الطالب الامتحاني وأكدت الوزارة أن كل طالب وطالبة سيحصلون على حقهم في الدرجات دون نقصان أو زيادة، كما سيتم تحديد نسب النجاح في كل محافظة على حدى لتقوم الوزارة بتقييم نتائج الثالث المتوسط لهذا العام.