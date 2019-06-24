التربية والتعليم تعلن بدء صرف مكافأة امتحانات النقل .. والصرف على مرحلتين

بموجب الكتاب الدوري رقم 4 تاريخ 20/6/2019 الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يتضمن بدء صرف مكافأة امتحانات النقل ، المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 تاريخ 30/5/2005، حيث يتم الصرف كمرحلة أولى للعاملين في المدارس (معلمين، إداريين، عمال) بمختلف المراحل الدراسية، وكمرحلة ثانية يتم الصرف بعد ذلك للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية.

مكافأة امتحانات النقل

ماذا تضمن الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم؟

وأوضح الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية خلال السنة الحالية الخاصة بصرف المكافأة لجميع العاملين بالمدارس، فإن الصرف يكون لبعض المدارس ضمن حدود المتاح من الاعتمادات المالية وقت بدء الصرف، أما باقي العاملين بالمدارس سوف يُستكمل الصرف لهم فور بدء العام المالي التالي، وبعد ذلك يتم صرف المكافأة للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية.

وطالب الكتاب مديري المديريات التعليمية ومسئولي الشؤون المالية ومسئولي الموارد البشرية بكافة مديريات التربية والتعليم بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه التعليمات.