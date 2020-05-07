التربية والتعليم توضح التعليمات الخاصة بتسليم المشاريع البحثية لطلاب المدارس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بتعميم خطابٍ رسمي موجه للمديريات التعليمية بشتى أنحاء الجمهورية لتوضح التعليمات والإرشادات الواجد اتباعها لتسلم المشاريع البحثية التي سيتقدم بها طلاب المدارس من الصف الثالث الإبتدائي وحى الصف الثالث الإعدادي، منها ما يتعلق بالمشروع البحثي نفسه وكيفية إعداده ووسيلة تسليمه، ومنها ما يتعلق بالمدارس وإداراتها في التعامل مع المشروعات البحثية كالالتزام بالجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.

التعليمات التي أقرتها التربية والتعليم للتعامل مع المشروعات البحثية

أقرت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لقبول الورقة البحثية والتي جاءت كالآتي:

يتم إرسال الماريع البحثية إلكترونياً من قبل الطلاب. في حالة التعذر يتم التسليم ورقياً من خلال المدرسة تبعاً للجدول الزمني المقرر من قبل الوزارة ما بين التاسعة صباحاً وحى الثانية ظهراً. يُمنح الطالب إفادة أو ايصال باستلام المشروع البحثي المقدم يدوياً. في حالة إرسال البحث عن طريق المنصة الإلكترونية، يمكن للطالب التأكد من إرسال البحث عن طريق وجود الملف المرسل على المنصة عقب عملية الإرسال. لا تمتلك المدرسة صلاحية حجب الأكواد الخاصة بطلاب الانتظام والمنازل. في حالة تسليم البحث إلكترونياً لا يتم مطالبة الطلاب بتسليم نسخة يدوية من البحث. المدرسة معنية بتجهيز كشوف بأسماء الطلاب التي قامت بإرسال المشاريع البحثية عن طريق المنصة إلكترونياً. يتم عرض الكشوف على أدوات التواصل الخاصة بكل مدرسة أو من خلال المنصة، بحيث يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها. يجب الالتزام بالجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة. يتم تسليم البحث بحضور فرد واحد فقط، بغض النظر عن إذا كان المشروع البحثي فردي أو جماعي. لا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حال تسليم المشروع البحثي ورقياً من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافة الآمنة. في حالة تسليم المشروع البحثي ورقياً، يتم تسليمه في مظروف باللون الأبيض مدوناً عليه الصف الدراسي الخاص بالطالب وكوده. مشروعات الصف الثالث الإعدادي يتم إرسالها ورقياً بالإضافة إلى اسطوانة مدمجة من إعداد المدرسة بالمشروعات التي تم رفعها على المنصة، حيث يتم إرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

ويُذكر أن الوزارة كان قد أرسلت خطاباً عاجلاً غلى شتى المديريات التعليمية بخصوص آلية تسليم المشروعات البحثية والجدول الزمني المتبع للطلاب من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، حيث شددت الوزارة على أن الفترة المحددة لاستلام الأبحاث ما بين 9 مايو وحتى 16 مايو 2020، كما أكدت الوزارة على عدم ربط المشروعات البحثية التي يتم تسليمها ورقياً بأية مصروفات.

التربية والتعليم توضح الآلية المتبعة لتقييم المشروعات البحثية التي يتقدم بها الطلاب

وأعلنت الوزارة بأنه يسند إلى وكيل كل إدارة تعليمية تكوين لجنة تشرف على عملية تسليم المشاريع البحثية مع معرفة مديري المراحل التعليمية المختلفة من:

ابتدائي.

إعدادي.

ثانوي.

تربية خاصة.

تعليم خاص ودولي.

رسمي لغات.

تعليم مجتمعي.

على أن يتم تشكيل لجنة لكل مدرسة على حدة لتسلم المشروعات البحثية والتأكيد من استيفاء الشروط اللازمة من كتابة الطالب لكوده التعريفي على البحث وغيرها، وتسليمها الطالب ما يؤكد قيامه بالمشروع البحثي وتسليمه للمدرسة، بالإضافة إلى قيامها بتجهيز كشوف استلام تحتوي على أسماء كل من سلم البحث من الطلاب بناءاً على البيانات الآتية:

اسم الطالب.

الصف الدراسي.

اسم المشروع.

نوع المشروع (ورقي أو إلكتروني).

إعداد المشروع (فردي أو جماعي).

على أن تتولى فرق خماسية من المعلمين عملية التقييم للمشروعات البحثية، ويتم تشكيل هذه الفرق من قبل مديري المراحل التعليمية على أن تضم معلمي المواد الدراسية الآتية:

لغة عربية.

لغة إنجليزية.

رياضيات.

علوم.

دراسات اجتماعية.

وأكدت الوزارة على أهمية اتباع المعايير المقررة لعملية التقييم، حيث أعلنت الوزارة بأن ضوابط التقييم ترتكز على الآتي: (الالتزام بالقالب المعلن للمشروع، تنوع مصادر المعرفة، استيفاء المشروع لجميع جوانب التخصصات المختلفة … إلخ)، على أن تكون نتيجة التقييم اجتياز أو عدم اجتياز، وأوضحت الوزارة بأنه جاري العمل على خطة تؤدي غلى منح عملية التقييم لمدارس غير التي ينتمي إليها الطلاب حفاظاً على الشفافية والمصداقية، على أن يسري هذا الأمر على الطلاب من الصف 3 ابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وتقوم المدارس بالاحتفاظ بالمشاريع البحثية باعتبارها أوراق امتحان.

في حين أوضحت الوزارة بأن المواد التي لا تضاف إلى المجموع يتم تقدير درجاتها من قبل المعلم عن الفترة التي قضاها الطالب وحتى 15 من مارس الماضي 2020، على أن يتم عقد امتحان تحرير للمخلفين قهرياً عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تتولى تقدير المشاريع البحثية للصف الثالث الإعدادي

وأكدت الوزارة على أن تقييم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الإعدادي تتولاها لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادي، وذلك كما جرت العادة في سابق الأعوام مع الأخذ في عين الاعتبار الآتي: