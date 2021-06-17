التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2022/2021 وزارة التعليم العالي تنشر رابط التقديم والمواعيد

رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2022/2021 سوف يتم تفعيله يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل، ويأتي تفعيل رابط التسجيل بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية رسميًا عن خطة البعثات الخارجية في الكويت 2022، خلال تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة فاطمة السنان منذ يومين، حيث تم الكشف عن الدفعات التي يحق لها التسجيل في خطة البعثات الخارجية الجديدة من حاملي الثانوية العامة، ومدة التسجيل، إلى جانب التخصصات.

خطة البعثات الخارجية الكويت 2022

قالت الدكتورة فاطمة السنان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2022/2021 سوف يبدأ في تلقي طلبات الراغبين من يوم السبت 19 يونيو 2021 حتى الساعة 12 مساء يوم الإثنين 5 يوليو 2021، يحق التسجيل لحملة الثانوية العامة من دفعتي 2020/2019 و 2021/2020، هذا وقد تم زيادة عدد التخصصات لهذا العام بعدد 20 تخصصًا جديدا، كما تم إضافة دولة جديدة وهي المملكة العربية السعودية في تخصص طب الأسنان.

رابط التسجيل البعثات الخارجية الكويت 2022/2021

أكدت وزارة التعليم العالي، أن على الطالب التسجيل في جهة واحدة إما البعثات الخارجية أو جامعة الكويت أو البعثات الداخلية، حيث لن يقبل النظام التسجيل إلا في جهة واحدة، يحق للطالب تسجيل 8 رغبات في البعثات الخارجية، ويمكن أن كتفي برغبة واحدة، رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2022 هو:

https://www.mohe.edu.kw/site/

يجب أن يطلع الطالب على شروط البعثات والتخصصات المتوفرة جيدًا حتى يتأكد من صحة الرغبات، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.