التسجيل في التطبيقي بالكويت 2024/2023.. تعرف على مواعيد التقديم

أُعلن رسميًا عن خطة القبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت للطلبة المستجدين الراغبين في الإلتحاق بكليات الهيئة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، كما أعلنت الهيئة عن التخصصات ونسب القبول، وقد أضافت الهيئة خمسة تخصصات جديدة، كما أعادت فتح تخصص اللغة الإنجليزية أمام المتقدمين.

مواعيد التسجيل في التطبيقي للمستجدين بالكويت 2023

سوف يتم فتح رابط التقديم والتسجيل في التعليم التطبيقي للمستجدين بالكويت للعام الدراسي الجديد 2024/2023 بداية من يوم الخميس 20 يوليو 2023 حتى يوم الخميس 17 أغسطس 2023، للتعريف بتخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي افتتحت الهيئة الجناح الإرشادي للطلبة حملة الثانوية العامة في مجمع الأفنيوز.



نسب القبول في التطبيقي 2023 بالكويت

قال الدكتور فوزي الدوخي عميد القبول والتسجيل أن نسب القبول بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي الجديد 2024/2023 تتراوح بين 55 إلى 80% للقبول في قطاع الكليات، وتتراوح بين 50% إلى 60% للقبول في قطاع المعاهد والدورات التدريبية، لمعرفة نسب القبول للبنين والبنات على الرابط التالي:

نسب قبول التطبيقي

تعتبر خطة القبول في التعليم التطبيقي واحدة من خطط الدراسة الجامعية في الكويت، حيث توفر وزارة التعليم العالي لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها في الكويت عدد من الخطط الجامعية المميزة والمناسبة لسوق العمل وتطورات العصر.