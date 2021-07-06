Take a fresh look at your lifestyle.


التسجيل في التعليم التطبيقي بالكويت 2022/2021.. رابط تقديم المستجدين والمواعيد ونسب القبول

بواسطة محمود عطا الله
التسجيل في التطبيقي بالكويت التسجيل في التطبيقي بالكويت

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رسميًا عن مواعيد تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2022/2021 في كل كليات ومعاهد الهيئة، كما أعلنت الهيئة عن رابط التسجيل في التعليم التطبيقي، والذي من خلاله سوف يحدد الطالب رغباته بخصوص الكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير كافة تفاصيل تلك الأمور، كما نقدم لكم نسب القبول التي أعلنت عنها الهيئة هذا العام.

1 نسب القبول في كليات ومعاهد التطبيقي بالكويت 2021
2 رابط التسجيل في التعليم التطبيقي بالكويت

نسب القبول في كليات ومعاهد التطبيقي بالكويت 2021

أعلنت الهيئة عن نسب القبول في الكليات والمعاهد بالتعليم التطبيقي للعام الدراسي 2022/2021، كما أعلنت عن التخصصات والكليات المفتوحة للتقديم، بخصوص نسب القبول في كلية العلوم التجارية يبدأ القبول بحد أدني 60% علمي وأدبي للكويتيين، نسب القبول كلية التربية الأساسية بنين حد أدنى 70% للكويتيين.

رابط التسجيل في التعليم التطبيقي بالكويت

تبدأ مواعيد التقديم للطلبة المستجدين الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات أو معاهد التعليم التطبيقي بالكويت من غدًا الأربعاء 7 يوليو 2021، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021، والتقديم في التعليم التطبيقي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، رابط التسجيل في التعليم التطبيقي بالكويت 2022/2021 هو:
https://e.paaet.edu.kw/AR/Guides/Pages/default.aspxمع تمنياتنا بالتوفيق لكل الطلبة والطالبات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

موعد بداية الدراسة في جامعة الكويت 2022/2021

أخبار التعليم

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي المغرب 2021 وزارة التربية الوطنية والتكوين…

أخبار التعليم

شروط التقديم على المنح الداخلية للطلاب المقيمين في السعودية وطريقة الاستعلام

أخبار التعليم

رابط التسجيل في جامعة الكويت 2022/2021 وطريقة التقديم portal.ku.edu.kw

أخبار التعليم

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم…

أخبار التعليم

كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر عبر الديوان الوطني للامتحانات…

أخبار التعليم

طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 سوريا موقع وزارة التربية حسب رقم الاكتتاب

أخبار التعليم

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب البوابة التعليمية سلطنة عمان 2021 (الرابط والخطوات)

أخبار التعليم

شروط التقديم في الكليات العسكرية بالكويت..والحد الأدنى للقبول في كلية علي الصباح…

أخبار التعليم

خطوات الإستعلام عن النتائج الدراسية من خلال موقع المربع الإلكتروني 2021 للنتائج


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.