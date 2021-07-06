التسجيل في التعليم التطبيقي بالكويت 2022/2021.. رابط تقديم المستجدين والمواعيد ونسب القبول

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رسميًا عن مواعيد تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2022/2021 في كل كليات ومعاهد الهيئة، كما أعلنت الهيئة عن رابط التسجيل في التعليم التطبيقي، والذي من خلاله سوف يحدد الطالب رغباته بخصوص الكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير كافة تفاصيل تلك الأمور، كما نقدم لكم نسب القبول التي أعلنت عنها الهيئة هذا العام.

نسب القبول في كليات ومعاهد التطبيقي بالكويت 2021

أعلنت الهيئة عن نسب القبول في الكليات والمعاهد بالتعليم التطبيقي للعام الدراسي 2022/2021، كما أعلنت عن التخصصات والكليات المفتوحة للتقديم، بخصوص نسب القبول في كلية العلوم التجارية يبدأ القبول بحد أدني 60% علمي وأدبي للكويتيين، نسب القبول كلية التربية الأساسية بنين حد أدنى 70% للكويتيين.





رابط التسجيل في التعليم التطبيقي بالكويت

تبدأ مواعيد التقديم للطلبة المستجدين الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات أو معاهد التعليم التطبيقي بالكويت من غدًا الأربعاء 7 يوليو 2021، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021، والتقديم في التعليم التطبيقي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، رابط التسجيل في التعليم التطبيقي بالكويت 2022/2021 هو:

https://e.paaet.edu.kw/AR/Guides/Pages/default.aspxمع تمنياتنا بالتوفيق لكل الطلبة والطالبات.