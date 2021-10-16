التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون في الكويت 2022/2021.. تعرف على رابط التقديم

أعلنت وزارة التربية ممثلة في الهيئة العامة للتعليم الخاص والنوعي عن بدء التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية والمحتاجين للعام الدراسي 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في الصندوق الخيري لمساعدة الطلبة البدون للعام الدراسي الجديد 2022/2021، حيث يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 للراغبين في الاستفادة بالصندوق وتنطبق عليهم الشروط.

رابط التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون 2022