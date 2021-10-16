التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون في الكويت 2022/2021.. تعرف على رابط التقديم
أعلنت وزارة التربية ممثلة في الهيئة العامة للتعليم الخاص والنوعي عن بدء التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية والمحتاجين للعام الدراسي 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في الصندوق الخيري لمساعدة الطلبة البدون للعام الدراسي الجديد 2022/2021، حيث يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 للراغبين في الاستفادة بالصندوق وتنطبق عليهم الشروط.
رابط التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون 2022
- لأول مرة طلبات التقديم للصندوق ستكون أون لاين عبر موقع التعليم الخاص بالكويت.
- سوف يقدم الصندوق الخيري 7 ملايين دينار لمساعدة ما يقرب من 18 ألف طالب من البدون.
- يبدأ التسجيل في الصندوق من اليوم الأحد ولمدة شهر.
- شروط التسجيل في الصندوق الخيري للطلبة في الكويت: بطاقة صالحة للطالب والأب والأم، شهادة ميلاد الطالب أو بلاغ الولادة، صوة من أخر مؤهل دراسي للطالب ناجح، كشف حساب أخر 3 شهور، صورة من عقد الإيجار مع مطابقة الأصل، شهادة لمن يهمه الأمر من المدرسة، ما يقيد بالالتزامات الشهرية للأسرة.
- بعد التسجيل إلكترونيًا، يجب حجز موعد مع التعليم الخاص عبر منصة متى ثم مراجعة التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير.
- رابط التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون من هنا
- هذا ويجب رفع المستندات المطلوبة على موقع التسجيل.
- مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.