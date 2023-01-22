التسجيل في الكليات التقنية والمعاهد 2023/1444.. تعرف على رابط بوابة قبولي TVTC

أُعلن في السعودية رسميًا، عن مواعيد فتح باب التسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم، في الكليات والمعاهد التقنية في المملكة، للفصل التدريبي الثالث، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في الكليات والمعاهد التقنية 1444 بالسعودية للبنين والبنات، لبرامج البكالوريوس من الكلية التقنية، والدبلوم من المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.

التسجيل في الكليات التقنية والمعاهد 2023/1444

التسجيل متاح لحملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، مواعيد التسجيل في الكلية التقنية (برامج البكالوريوس) صباحي ومسائي يبدأ من الأحد 29 جمادى الثاني حتى يوم الخميس 4 رجب 1444، في حين بدا التقديم للدبلوم من الأحد 7 رجب 1444 حتى الخميس 11 رجب 1444.



التسجيل على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية عبر بوابة القبول الموحد، هذا وتحظى الكليات التقنية والمعاهد التدريبية في المملكة بإقبال متزايد من الطلبة والطالبات، حيث تعتبر المؤسسة من الروافد الهامة لسوق العمل في السعودية، رابط التسجيل في الكليات التقنية والمعاهد بالسعودية هو:

https://adm.tvtc.gov.sa/registration

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.