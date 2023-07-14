أُعلن رسميًا عن مواعيد التسجيل في جامعة الكويت 2024/2023 للفصل الدراسي الأول لحملة الثانوية العامة من الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات، التقديم أون لاين للالتحاق بجامعة الكويت 2023 لتلك الفئات من حملة الثانوية العامة للعامين الدراسيين 2023/2022 و 2022/2021.

مواعيد التسجيل في جامعة الكويت 2023-2024

قالت عميد القبول والتسجيل الدكتورة رواء الجارالله أن فتح رابط التسجيل في جامعة الكويت 2023-2024 يبدأ من يوم السبت 15 يوليو 2023 حتى يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، نسب القبول في جامعة الكويت هي 70% للقسم العلمي و 78% للقسم الأدبي.



رابط التسجيل جامعة الكويت 2023

في خبر سار للجميع قالت الدكتورة رواء سعود الجارالله عميد القبول والتسجيل أنه سوف يتم قبول كل الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المتقدمين للالتحاق بجامعة الكويت، رابط التسجيل في جامعة الكويت هو:

portal.ku.edu.kw/admission

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع خلال مرحلة الدراسة الجامعية والمؤهلة لسوق العمل في دولة الكويت.