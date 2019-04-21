التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور 1440 NOOR

أعلنت وزارة التعليم عن بدأ تسجيل الأطفال لمرحلة رياض الأطفال من اليوم الأحد الموافق 21 أبريل وإلى إشعار آخر وقد حددت الوزارة أعمار الطلبة الذي سيتم قبولهم في المدارس الأهلية والعالمية، وقد بينت أن الأطفال من مواليد 17 -10-2015 وإلى 4-10 -2016 هم الأعمار المقبولة للمستوى الأول من رياض الأطفال.

التسجيل بنظام نور لرياض الأطفال

دعت وزارة التعليم أولياء الأمور الدخول على حسابتهم عبر موقع نور وتسجيل الأبناء من ينطبق علية شرط السن للقبول بقسم رياض الأطفال ولمن لم يمتلك حساب على موقع تستطيع التسجيل عبر رابط موقع نور والتسجيل لأبنائكم من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم السعودي.

وقد أوضحت وزارة التعليم المراحل المختلفة بحسب العمر وقد أوضحنا أعلاه مرحلة المستوى الأول، وعن مرحلة المستوى الثاني للقبول في رياض الأطفال 1441، وهم الأطفال من مواليد 28 – 10 -2014 ، وإلى 16-10-2015 ، كما أوضحت وزارة التعليم أعمار الطلبة والتي يجيز لأولياء أموهم التسجيل في المستوى الثالث من رياض الأطفال وهم مواليد 7 -11-2013 وإلى 27 – 10 – 2014، على أن تتولى كافة المديريات التعليمية بعد انتهاء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال الإشراف والمتابعة حتى بدأ العام الدراسي الجديد.

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