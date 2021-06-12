التسجيل يبدأ يوم السبت.. تعرف على خطة البعثات الخارجية الكويت 2022/2021

خطة البعثات الخارجية في الكويت للعام الدراسي 2022/2021 تم الكشف عنها رسميًا منذ قليل، حيث أعلنت الدكتورة فاطمة السنان وكيل مساعد شؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والمتحدث الرسمي لوزراة التعليم العالي عن كافة تفاصيل خطة البعثات، كما أعلنت عن تاريخ التسجيل في الخطة، كما أكدت أنه يوجد أكثر من 20 تخصص جديد في خطة هذا العام التي جاءت أكثر تنوعًا، كما تم إضافة بلد جديدة وهي المملكة العربية السعودية في تخصص طب الأسنان.

خطة البعثات الخارجية الكويت 2022/2021