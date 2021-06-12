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التسجيل يبدأ يوم السبت.. تعرف على خطة البعثات الخارجية الكويت 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
خطة البعثات الخارجية الكويت خطة البعثات الخارجية الكويت

خطة البعثات الخارجية في الكويت للعام الدراسي 2022/2021 تم الكشف عنها رسميًا منذ قليل، حيث أعلنت الدكتورة فاطمة السنان وكيل مساعد شؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والمتحدث الرسمي لوزراة التعليم العالي عن كافة تفاصيل خطة البعثات، كما أعلنت عن تاريخ التسجيل في الخطة، كما أكدت أنه يوجد أكثر من 20 تخصص جديد في خطة هذا العام التي جاءت أكثر تنوعًا، كما تم إضافة بلد جديدة وهي المملكة العربية السعودية في تخصص طب الأسنان.

خطة البعثات الخارجية الكويت 2022/2021

  • الدفعات التي يحق لها التسجيل في خطة البعثات الخارجية الكويت 2022/2021 هم الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة في عامي 2020/2019 و 2021/2020.
  • يبدأ التسجيل في خطة البعثات الخارجية في الكويت 2022/2021 بداية من يوم 19 يونيو الجاري حتى يوم 5 يوليو 2021.
  • من حق الراغب في الالتحاق بالبعثات الخارجية اختيار 8 رغبات بحد أقصى.
  • في حال القبول في خطة الابتعاث يحق للطالب اختبار الآيلتس لمدة عام بعد القبول وذلك قبل الالتحاق بالبعثة.
  • رابط التسجيل في خطة البعثات الخارجية سوف يكون متوفر على موقع وزارة التعليم العالي.
  • لا يجوز للطالب التقديم في جمعة الكويت والبعثات الداخلية والبعثات الخارجية والنظام لن يسمح للطالب إلا بالتسجيل في جهة واحدة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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