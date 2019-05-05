التعرف علي نتيجة”الصف الثامن” نهاية العام “ولاية الخرطوم/ الدخول برقم الجلوس

يبحث العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بالسودان عن نتائج الصف الثامن نهاية العام 2019، حيث تأخر الإعلان عنها هذا العام للحالة التي تسود السودان الفترة الأخيرة والإضطربات التي حدثت، وجائت هذه الأحداث بالتزامن مع موعد إعلان النتائج للولايات بالسودان للصف الثامن 2019، وتم إرجاء الإعلان عن النتيجة لحين إستقرار الأوضاع في السودان.

إعلان نتيجة ولاية الخرطوم

وبعد إستقرار الأوضاع بالسودان، نوهة وزارة التربية والتعليم بالسودان عن ترقب إعلان نتيجة ولاية الخرطوم خلال ساعات، حيث سادت حالة من الترقب والقلق في محافظات السودان التي لم يتم الإعلان فيها للنتائج خلال الفترة الماضية، وينتظر الجميع الإفصاح عن النتيجة اليوم خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط التعرف علي نتيجة الصف الثامن 2019 “ولاية الخرطوم”

وقد حددت وزارة التربية والتعليم بالسودان الرابط التالي للدخول عليه من هنا لمعرفة نتيجة ولاية الخرطوم مباشرةً برقم الجلوس، وتعتبر الولاية من أكبر الولايات عدداً.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

هذا وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والمعارف السودانية موقع للوزارة إلكترونياً من هنا لمتابعة أخر وأهم أخبار التعليم وموعد إعلان النتائج، وسير عملية الإمتحانات ورصد الدرجات.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني لشهادة الأساس

رصد موقع وزارة التربية والتعليم والمعارف السوداني، أنه قد تم الإعلان عن نتيجة ولاية نهر النيل وأن نسبة النجاح بي الطلاب وصلت إلي 94,7%، وكانت قد تأخرت بعض الولايات عن إعلان النتائج نظراً للأحداث بالسودان، هذا وللعلم أن بعض الولايات قد أعلنت نتائجها قبل الأحداث الجارية، ونحن معكم نرصد لكم المعلومة المباشرةً ونقدمها لكم بأسهل الطرق.