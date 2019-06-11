التعليم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 بهذه الطريقة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بأن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019، عندما تنتهي أعمال التصحيح الإلكتروني للمواد التي أدي طلاب الصف الأول الثانوي العام فيها الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم بأن منظومة التصحيح كبيرة جداً حيث أن لدينا في الصف الأول الثانوي نحو 600 ألف طالب أدوا الامتحانات في 10 مواد وكل مادة بها 20 سؤال في المتوسط.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأن معظم تلك الأسئلة يتم تصحيحها بشكل إلكتروني، وذلك لأن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب حيث أن كل امتحان يمر على 20 معلم لكي يقوم بتصحيحه.

طريقة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019:-

أكد الدكتور طارق شوقي في مداخلة هاتفية لأحدي البرامج الفضائية بأن نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي لن تعلن للطلاب بالدرجات فقط وإنما سيتم إعطاء كل طالب ورقة موضح بها درجته وكذلك درجات زملائه لمعرفة ترتيبه بين زملائه وتوصيات توضح له التعامل مع كل مادة على حدة في ضوء إجاباته في كل مادة.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

أو سجل رقم جلوسك واسمك في تعليقات الموقع لكي نقوم بعرض النتيجة بعد أن يتم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتكون أول من يعلم نتيجته.

مع اطيب التمنيات لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بالتوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.