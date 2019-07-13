التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة 78.6% والاستعلام عنها عبر هذه الروابط

أعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة للدور الأول لعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام أعلي من العام الماضي بما يزيد عن 4%، وبلغت نسبة النجاح 78.6%، بعد ذلك قام وزير التربية والتعليم بالاتصال هاتفياً بالطلاب الأوائل بالثانوية العامة لهذا العام وهنأهم بمناسبة تفوقهم.

روابط نتيجة الثانوية العامة 2019:-

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ورئيس امتحانات الثانوية العامة لهذا العام أن سيادة الوزير هنأ الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة هذا العام فى اتصال تليفوني من سيادته، وأنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي صباح الأحد للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2019.

وأشار مدير الإدارة العامة للامتحانات بأن عدد الطلاب الأوائل في الثانوية العامة لهذا العام بلغ نحو 40 طالب وطالبه موزعين بنحو 34 طالب وطالبه بالتعليم العام و2 بمدارس المتفوقين وطالب من مدارس ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب مدارس الدمج، وأنه يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رابط بوابة الثانوية العامة ، حيث سيتم تفعيل ذلك الرابط بعد أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بإعلان نتيجة الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لذلك.

نتيجة الثانوية العامة عبر رابط اليوم السابع:-

نشرت جريدة اليوم السابع بأنها صاحبة الحق الحصري في عرض نتيجة الثانوية العامة لطلاب وطالبات الثانوية العامة عبر الرابط التالي، حيث حصلت الجريدة من وزارة التربية والتعليم على ال cd الخاص بنتيجة الثانوية العامة لعام 2019، ولهذا فإنه يمكن لطلبة وطالبات الثانوية الحصول على نتيجة الثانوية العامة من هذين الرابطين فقط.

ونحن بدورنا نتمنى لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة التوفيق والنجاح ويسرنا مساعدتكم في الحصول على النتيجة فقط قم بكتابة اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع وسوف نقوم بعرض النتيجة عندما نتمكن من ذلك.