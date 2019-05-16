“التعليم العالي” توضح شروط التقدم لوظائف الجامعات الأهلية الجديدة وطريقة التقديم

تعلن وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة الجاري إنشاؤها، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، من خلال بناء عددا من جامعات الجيل الرابع بمعايير دولية وهي: “الملك سلمان، الجلالة، المنصورة الجديدة، العلمين”، وتعد جامعات أهلية جديدة تابعة لوزارة التعليم العالي.

علما بأن هذه الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي تشمل الجامعات الأربعة، وتشمل هذه الوظائف خمس فئات، وهي ترتيبا:

أولا القيادات الجامعية، والوظائف المتاح التقدم لها في هذه الفئة: رئيسا للجامعة، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، والأمين العام.



ثانيا أعضاء هيئة التدريس، والوظائف المتاح التقدم لها في هذه الفئة: أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، وذلك في كافة التخصصات، ولكن لابد أن يكون المتقدم من العاملين بالجامعات سواء داخل أو خارج الوطن.

ثالثا الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس ومتاح في هذه الفئة المشرفين على المعامل التخصصية من الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير في التخصص المناسب.

رابعا فئة الأخصائيين في تكنولوجيا المعلومات، ويتاح التقدم لمن لهم خبرة في المجال ممن حصلوا على بكالوريوس أو ماجستير في هذا التخصص.

خامسا فئة الإداريين لكافة المواقع بالجامعات، كإدارات الشئون المالية، والقبول والتسجيل، والسكرتارية، وشروط التقدم تتمثل في الخبرة السابقة، والحصول على البكالوريوس أو الليسانس.



جدير بالذكر أن هذه الجامعات تقدم مزايا متعددة لما لها من طبيعة خاصة، ورغبة في استقطاب أفضل العناصر الأكاديمية طبقا للمعايير الدولية، وعلى الراغبين في التقدم سرعة التسجيل على الموقع الإلکترونی للجامعة المراد التقدم إليها، علما بأن التقدم والترشيحات تتم بسرية تامة ولا يوجد أي وسيلة للتقديم سوى على هذا الموقع الإلكتروني علما بأن طلبات التقديم تستقبل من يوم ١٥ مايو وحتى ١٠ يونيو.

