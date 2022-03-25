التعليم الكويتية تحسم أمر الدراسة بالفصل الثاني وتُعلن مواعيد الدوام في رمضان

أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب، أن وزارة التربية والتعليم الكويتية قد حسمت بشكل رسمي آلية استكمال الفصل الدراسي الثاني، وتحديد نظام الدوام للطلبة فيما تبقى من أسابيع، وأكد اليعقوب أن الدوام بنظام المجموعتين مستمراً حتى نهاية العام الدراسي الجاري، وأنه لن يكون هناك عودة شاملة للدراسة.

الدوام بنظام المجموعتين حتى نهاية العام الدراسي

وبين وكيل وزارة التربية أن دوام الإدارات التعليمية والمدرسية والطلبة خلال شهر رمضان المبارك سوف يبدأ من الساعة التاسعة ونصف صباحاً، وذلك لكل من مدارس التعليم العام والديني والتربية الخاصة والمدارس العربية الخاصة.

أما بخصوص مواعيد انتهاء اليوم الدراسي، فقد أشار اليعقوب إلى أن مواعيد مرحلة رياض الأطفال ستكون الساعة الواحدة، أما المرحلة الابتدائية فستكون في الواحدة والنصف، والمرحلتين المتوسطة والثانوية فستكون الساعة الثانية وخمس دقائق.

وعن الدوام المسائي، فقد بين وكيل وزارة التربية أنه سيبدأ من الساعة 7.45 وينتهي في الثانية عشر، ومدة الحصص المدرسية سواء في المسائي أو الصباحي سوف تكون 40 دقيقة.