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التعليم تحدد الموعد النهائي لتسليم المشروعات البحثية لجميع المراحل

بواسطة معتز بدوي
وزير التعليم طارق شوقي وزير التعليم طارق شوقي

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطتها لتعويض الأزمة التعليمية للعام الدراسي الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إلغاء الامتحانات للطلاب، ما دفع الوزارة لتكلفة الطلاب بجميع الصفوف الدراسية بعمل مشروعات بحثية هدفا لتقييمهم.

موعد تسليم المشروعات البحثية

وحددت الوزارة، برئاسة الدكتور طارق شوقي، موعد تسليم هذه الأبحاث (بديلة الامتحانات) اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 مايو 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، وذلك للانتهاء من هذه العملية قبل تسليم المدارس لامتحانات الثانوية العامة التي من المقرر إجراؤها في موعدها المعتاد.

وأكدت الوزارة أنها ستنتهي من تقييم الأبحاث بأكملها الإلكترونية والورقية في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل البدء في الاستعداد والتجهيز لامتحانات الثانوية الفنية.

كان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أوضح من قبل، طريقة الدخول على المنصة التعليمية “إدمودو” new.edmodo.com، وذلك لرفع الأبحاث الإلكترونية عليها.

وكشفت الوزارة مؤخرا، أن حتى لو كان الطالب قد أنجز البحث ضمن مجموعة عمل، فإنه سيقدم نسختين، نسخة مكتوبة بخط اليد والأخرى صورة من البحث الأصلي موضوعة في مظروف مفتوح، بالإضافة لأي مرفقات قد أنجزها الطالب في البحث من رسوم أو أسطوانة.

طريقة تسجيل الدخول على موقع الوزارة

وبينت الوزارة أن الموقع متاح باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه يمكن التسجيل عليه كالتالي:

  • الضغط على زر تسجيل الدخول (شرط وجود حساب للطالب).
  • الضغط على تحميل مشروع البحث ( شرط وجود الكود التعريفي والسنة الدراسية).
  • الضغط على كلمة فتح ثم أرفق.
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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