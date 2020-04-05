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التعليم تحدد مصادر إعداد المشروعات البحثية للطلاب من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي

بواسطة dina badr
وزير التعليم وزير التعليم

ذكر وزير التعليم المصري أن كل طالب من الطلاب بداية من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط، ويمكن أن يعده الطالب بمفرده أو في مجموعة مكونة على الأكثر من 5 طلاب، ويجب على الطلاب الانتهاء من إعداد المشروعات البحثية خلال الفترة من 9 أبريل وحتى 15 مايو 2020، وأكدت الوزارة أنها ستراعي أعمار الطلاب خلال تحديد موضوعات المشروعات البحثية لكل صف من الصفوف.

طلاب المرحلة الابتدائية
طلاب المرحلة الابتدائية

مصادر المشروعات البحثية

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المصادر التي يمكن أن تساعد الطلاب خلال إعداد مشورعاتهم البحثية وهي:

  1. المكتبة الإلكترونية
  2. الكتب المدرسية
  3. القنوات الفضائية التعليمية
  4. القنوات التعليمية على اليوتيوب.
  5. الكتب الخارجية التي لها علاقة بالمشروع البحثي.

عناصر المشروع البحثي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن كل مشروع بحثي يجب أن يضم الآتي:

  • عنوان المشروع
  • الرقم التعريفي للطالب
  • المقدمة
  • عناصر الموضوع
  • النتائج والملاحظات
  • المصادر.

محذوفات المناهج

أما بالنسبة لطلاب التعليم الفني، فقد حددت وزارة التربية والتعليم الموضوعات المحذوفة من المناهج، وذكرت أنها ستقوم بعرضها من خلال المنصة الإلكترونية للطلاب، كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه يجب على الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي إعداد المشروعات البحثية للانتقال للصف التالي.


dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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