التعليم تحدد مصادر إعداد المشروعات البحثية للطلاب من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي

ذكر وزير التعليم المصري أن كل طالب من الطلاب بداية من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط، ويمكن أن يعده الطالب بمفرده أو في مجموعة مكونة على الأكثر من 5 طلاب، ويجب على الطلاب الانتهاء من إعداد المشروعات البحثية خلال الفترة من 9 أبريل وحتى 15 مايو 2020، وأكدت الوزارة أنها ستراعي أعمار الطلاب خلال تحديد موضوعات المشروعات البحثية لكل صف من الصفوف.

مصادر المشروعات البحثية

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المصادر التي يمكن أن تساعد الطلاب خلال إعداد مشورعاتهم البحثية وهي:

المكتبة الإلكترونية الكتب المدرسية القنوات الفضائية التعليمية القنوات التعليمية على اليوتيوب. الكتب الخارجية التي لها علاقة بالمشروع البحثي.

عناصر المشروع البحثي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن كل مشروع بحثي يجب أن يضم الآتي:

عنوان المشروع

الرقم التعريفي للطالب

المقدمة

عناصر الموضوع

النتائج والملاحظات

المصادر.

محذوفات المناهج

أما بالنسبة لطلاب التعليم الفني، فقد حددت وزارة التربية والتعليم الموضوعات المحذوفة من المناهج، وذكرت أنها ستقوم بعرضها من خلال المنصة الإلكترونية للطلاب، كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه يجب على الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي إعداد المشروعات البحثية للانتقال للصف التالي.