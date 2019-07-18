التعليم تحذر من يتخلف عن امتحان الفرصة الثانية لطلاب أولي ثانوي بالرسوب

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول الثانوي الذين رسبوا فى بعض مواد امتحان الدور الأول من التخلف عن امتحان الفرصة الثانية الذى سيعقد لهم يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويستمر حتى يوم 4 أغسطس 2019 ، أو ما يطلق عليه امتحان الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالنظام الجديد “نظام التابلت”.

وقد أرسلت وزارة التربية والتعليم منشور هام لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوي الجمهورية بشأن الإجراءات الخاصة بالامتحان الورفي الذي سيعقد لطلاب الصف الأول الثانوي بناء على الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويستمر لمدة أسبوعين وينتهى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019.

ويتضمن المنشور ضرورة أن يحضر الطلاب الذين لديهم فرصة ثانية إلزامية لحضور الامتحانات والتأكيد على عدم الانتظار لنتيجة الشكاوى المقدمة منهم عن الامتحان الذي عقد فى شهر مايو 2019 وأكدت الوزارة بأن من يتخلف عن حضور الامتحان سيكون راسب ويبقى للإعادة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي معهم فى الامتحان حيث أن امتحان الفرصة الثانية سيعقد بنظام الكتاب المفتوح، كما تضمن المنشور الإجراءات العتادة لسير الامتحانات العادية وتطبيق كافة القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات سواء بالمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة.

كما أكدت الوزارة بأن امتحان الفرصة الثانية سيكون ورقياً وليس إلكترونياً وسوف تتولى المديريات التعليمية بالمحافظات مسئولية إعلان نتائج الامتحان، وأكدت بان نتيجة تظلمات الامتحان الإلكتروني قد ظهرت ويجب على الطلاب متابعة نتيجة التظلم من المدارس.