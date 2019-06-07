التعليم ترصد 10 صفحات للغش الإلكتروني قبل ساعات من امتحان الثانوية العامة وتنفي تسريب أسئلة اللغة العربية

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتأمين ومتابعة امتحانات الثانوية العامة، أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الفريق المسئول عن مكافحة الغش الإلكتروني داخل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، تمكن من رصد ما يقرب من العشر صفحات مخصصة للغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات المشبوهة، كما نفى المصدر الأنباء التي تتردد بخصوص تسريب بعض أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، والتي من المقرر أن يبدأ بها طلبة وطالبات الثانوية العامة أمتحاناتهم لهذا العام غدا السبت الموافق 8 / 6/ 2019.

التعليم تنفي تسريب أسئلة مادة اللغة العربية وترصد صفحات الغش الإلكتروني

تأتي هذه الإجراءات والتي تتخذها وزارة التربية والتعليم من متابعة ورصد وتصدي لكافة وسائل الغش الإلكتروني بعد مجموعة من وقائع الغش الإلكتروني والتي حدثت منذ عدة أعوام خلال امتحانات الثانوية العامة، والذي استتبع استحداث إجراءات جديدة من جانب الوزارة لمواجهة مثل هذه الوقائع.

آليات جديدة لكشف الغش بامتحانات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت خلال مؤتمرها الذي عقد منذ عدة أيام عن مجموعة من الآليات الجديدة لكشف أي محاولة للغش الإلكتروني، كان من أهمها وضع 5 أفراد يحمل كل واحد منهم عصا إلكتروني لتفتيش جميع الطلاب قبل الامتحان والتأكد من عدم وجود أي أجهزة اتصال بحوزتهم.

جدول الامتحان ورابط الحصول على رقم الجلوس

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه من طلبة وطالبات الثانوية العامة، جدول أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2019، وكذلك رابط الحصول على رقم الجلوس من خلال موقع بوابة الثانوية العامة، بالدخول على هذا الرابط، هنا، مع أطيب تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق,

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