التعليم| تستعد لفتح باب التقديم إلى مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019.. الموعد والشروط والأوراق المطلوبة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن فتح باب التقديم إلى مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019، للعقود الدائمة والمؤقتة، وذلك لسد احتياجات الوزارة والعجز في عدد المعلمين والمعلمات بكافة التخصصات التعليمية في جميع المدديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ العجز واحتياج الوزارة إلى 65 ألف معلم ومعلمة حسب تصريحات محمد عمرو نائب وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي.

مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019

موعد فتح باب التقديم لمسابقة التربية والتعليم يونيو 2019

تقوم وزارة التربية والتعليم بحصر العجز في المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية من الروضة وحتى الثانوية العامة، وذلك تمهيدًا للإعلان عن أكبر مسابقة في تاريخ الوزارة في مصر،ويُذكر أنه تم تعيين كافة الفائزين ممن تقدموا للمسابقة السابقة في أبريل الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن فتح باب التقديم للمسابقة الجديدة خلال أيام، “منتصف شهر يونيو 2019″، حيث كان مقررًا أن يكون ذلك بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019

حسب تصريحات نائب وزير التربية والتلعيم محمد عمرو، يجب توفر عددًا من الشروط في المتقدمين للمسابقة الجديدة نذكر منها :

التقديم سوف يكون إلكترونيًا وذلك من خلال موقع خاص بالمسابقة فقط.

تقديم جميع الوثائق والأوراق المطلوبة سيكون إلكترونيًا أيضًا.

قسم الفائزين والفائزات في المسابقة سوف يتم تعيينهم تعيين دائم والقسم الآخر تعيين بعقود مؤقتة.

إقامة المتقدم في نطاق الإدارة التعليمية الشاغر بها وظائف معلمين.

الأولوية في التعيين سوف تكون للحاصلين على الدرجات الأعلى في اختبارات المسابقة

يتم المفاضلة بين المتقدمين للمسابقة، وفقًا للمؤهل العلمي والتقديرات الحاصلين عليها.

الأولوية تكون للحاصلين على درجات علمية أعلى بعد التخرج ” ماجستير أو دكتوراة.

تكون الأولوية في التعيين للأكبر عمرًا.

وستعمل الوزارة على تلافي كافة المشكلات التي حدثت في المسابقة الماضية وذلك من خلال تدريب الكوادر القائمين على المسابقة في جميع المديريات التعليمية في أنحاء الجمهورية.

ما هي الأوراق المطلوبة للمسابقة الجديدة

هناك عدد من الأوراق والوثائق المطلوب توفرها وهي: