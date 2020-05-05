“التعليم” تشرح كيفية احتساب درجات المشروعات البحثية للطلاب

خلال الأيام الماضية يتسائل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة تقييم مشروع البحث للطلبة، الأمر الذى دعا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على التأكيد أن مشروع البحث لطلبة النقل يتم تقييمه بدون درجات، مشيرة إلى أن حصول الطالب على العلامة الكاملة يشير إلى قبول البحث أو عدم قبوله، حيث أنه في حالة القبول يتم إضافة الدرجات الكاملة بنسبة 100% إلى درجة الفصل الدراسى الأول، أى أن الطالب سيحصل على الدرجة الكاملة فى البحث وتضاف للترم الأول.

الوزارة لديها الآليات والأدوات لاكتشاف الأبحاث التى يشتريها الطلاب

وقالت مصدر مسئول، إن الوزارة تمتلك الآليات والأدوات الخاصة باكتشاف الأبحاث التى يشتريها الطلاب، لافتًا إلى أن الهدف من البحث هو حصول الطلاب على تعلم بشكل حقيقي وليس شهادات أو درجات بدون تعلم، حيث أن من يثبت عليه الغش بالمرحلة الإعدادية سيدخل امتحان دور ثان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن طريقة التسليم الورقي والإكتروني للمشروعات البحثية الخاصة بالطلاب بداية من طلبة الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، لافتة إلى أن أن الوزارة تفضل أن يتم التسليم بشكل إلكتروني، ولكنها تقوم بالسماح للطلاب بإعدادها وتسليمها ورقيًا حال تعذر الإعداد الإلكتروني، حيث أن التسليم الورقي للمشروع ينتطبق على فئات طلاب المنازلوطلاب الدمج والتربية الخاصة وطلاب الخدماتوالطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم مشروع البحث ورقيًا.

خطوات تسليم مشروع البحث ورقيًا

يتم كتابة مشروع البحث ورقيًا ووضعه بداخل ظرف مغلق، ثم كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروععلى الظرف.

في حال إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل يجب توضيح ذلك على الظرف.

بعد ذلك يجب تسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو الجاري.

خطوات تسليم مشروع البحث إلكترونيًا