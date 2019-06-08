التعليم تصدر النشرة العامة “رقم 1 ” .. عقوبات الغش تصل للحبس وغرامة كبيرة

مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة في مصر للعام الدراسي 2018/2019 يوم السبت 8 يوينو والذي يستمر حتى 3 يوليو 2019 أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النشرة العامة رقم 1 الخاصة بالاشتراك في الامتحانات العام وعقوبات الغش، ضمن إطار إحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات، ويُذكر أنه وبعد مرور 45 دقيقة من زمن امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، تداولت بعض صفحات الغش على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أجزاء مزعومة أنها لامتحان المادة، وقالت مصادر في وزارة التعليم أنه يجري التحقق من صحتها ومتابعة مصدرها إذا ثبت ذلك، مؤكدة أن تداول بعض الأسئلة بعد وصول الامتحان للطلاب لا يعد تسريبًا.

نشرة وزارة التربية والتعليم رقم 1 لعام 2019 وعقوبات الغش

تضمنت نشرة وزارة التربية والتعليم الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عمليات الامتحانات والعقوبات في حال المخالفة ومنها:

منع حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه.

معاقبة كل من أقدم أو الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.

التمكن من طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

تخصيص أرقام هواتف للتواصل مع غرفة العمليات المركزية

أعلن نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، خالد عبد الحكم عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، من أجل حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان على وجه السرعة وأرقام الهواتف هي: 27957305 – 27941089 – 27957592 – 27957628 – خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن – رقم فاكس (27957431).