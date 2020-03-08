التعليم تصدر تعليمات بشأن اختبار منصة امتحانات طلاب الأول الثانوي .. تعرف التقاصيل

تضمنت التعليمات الرسمية الصادرة اليوم عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المدارس الثانوية بشأن اختبار منصة امتحانات طلاب الأول الثانوي الإلكترونية، التوصية على ضرورة إجرائها وذلك لتمكين طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة من التدريب عمليا للاختبار الالكتروني، ضمن إطار الاستعدادات لإجراء اختبارات الصف الأول الثانوي، والمقرر عقدها في مارس 2020 باعتباره محاكاة لامتحان آخر العام.

اختبار منصة امتحانات طلاب الأول الثانوي

تفاصيل تعليمات وزارة التربية والتعليم

تضمنت التعليمات أنه تقرر إجراء اختبار تدريبي باستخدام التابلت، لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك خلال الفترة من 22 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020، وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الدكتور رضا حجازي في تصريحات صحفية إلى الهدف من عقد الإختبار التدريبي حيث قال: “يهدف الاختبار التدريبي إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني”.

وأوصى حجازي في التعليمات بـ “إعلان المدارس لجداول اختبارات شهر مارس التدريبية لجميع طلاب أولى ثانوي، وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية”، مشيرًا إلى أن نتائج تلك الإختبارات لن يؤثر على نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي.

وأضاف حجازي مشددًا على:

ضرورة سير العملية التعليمية بانتظام .

عدم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختبارات التدريبية.

انتظام الجدول المدرسي قبل بدء الاختبارات يوميا.

تفعيل جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة في أداء الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح حجازي أن الاختبارات التدريبية في مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام، وتضمنت التعليمات إلزام معلمي المواد الدراسية المختلفة بأن “يقوم كل معلم عقب انتهاء أداء مادة تخصصه، بمناقشة طلابه حول إجاباتهم، والرد على استفساراتهم، وتحديد أبرز المشكلات التي واجهت الطلاب في الإجابة، لتدريبهم على حل تلك المشكلات والتعامل مع الأسئلة التي تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسي”.

مواعيد الاختبارات التدريبية الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول باختبارات طلاب الصف الأول الثانوي التدريبي إلكترونيًا في مارس 2020 وفقا لما يلي: