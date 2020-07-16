التعليم تعلن الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2021 “موعد بدء الدراسة والإجازات والامتحانات”

الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث تناول الاجتماع مقترحات شكل الدراسة في العام الدراسي المقبل 2021 في ظل انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، كذلك تناول الاجتماع أيضاً الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد في مصر، وسوف نتناول في السطور التالية أبرز ما خرج عنه اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي من قرارات بشأن العام الدراسي المقبل 2021.

موعد بدء الدراسة وإجازة نصف العام ومواعيد امتحانات الفصلين الدراسي الأول والثاني 2021:-

في نهاية الاجتماع أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي المقبل في مصر والتي جاءت كالتالي:-

بدء الدراسة في 17 أكتوبر 2020.

تنتهي الدراسة في 24 يونيو 2020.

إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021.

أجازة نصف العام تنتهي يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021.

عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 93 يوماً.

عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الثاني 96 يوماً.

امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم السبت الموافق 23 يناير 2021.

امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم السبت الموافق 15 مايو 2021.

امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021.

امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم السبت 19 يونيو 2021.



أما عن شكل الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، فهناك العديد من المقترحات التي تقوم وزارة التربية والتعليم بدراستها، على أن تقوم بالإعلان عن المقترح المناسب قبل بدء العام الدراسي الجديد بأيام، والمقترح الأقرب للدراسة هو أن يكون شكل الدراسة العام المقبل خليط ما بين المدرسة والتعليم عن بعد باستخدام منصة الاودمودو التعليمية، غير أن ذلك لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.