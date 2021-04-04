التعليم تعلن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعادل نصف درجات كل مادة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتأكيد على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى تعادل نصف (50)% من درجات كل مادة ويتم توزيعها على اختبارات الشهر، ويمكن لأي طالب يتعذر عليه دخول أحد الاختبارات الثلاثة أن يحصل على امتحان تكميلى قبل بدء الترم التالي ، ويتم تجميع درجات الترم الثاني وقسمتها على 3 اختبارات، بحيث يتحصل الطالب في النهاية على قيمة متوسط الدرجات والتي سوف يتم إضافتها إلى امتحانات الترم الأول، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة النهائية للعام الدراسي بالكامل بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات.

وقامت مصادر مسئولة بتطمين أولياء الأمور والطلاب بأنه لا يحق لأي مدرسة القيام بحرمان الطلاب من حقهم في الحصول على 3 اختبارات بالترم الثانى، كما أنه ليس من المنطقي أن تصر بعض المدارس على إجبار دخول طالب امتحان شهر مارس ولديه عذر مرضى أو مشكلة صحية، مشيرة إلى أن الامتحان التكميلى الذى سوف يحصل عليه الطالب فى نهاية العام فى حالة وجود عذر يمنعه من دخول إحدى الاختبارات الثلاثة ليس بمنحة من الوزارة بل هو أحد حقوق الطالب الذي يجب أن يحصل عليه.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجمهورية مصر العربية علي امتحانات الترم الثاني سوف تكون مقسمة على 3 اختبارات لشهور مارس وابريل ومايو، بحيث يتم عقد اختبار موحد لكل المواد في نفس الورقة بنظام الاختيار من متعدد.