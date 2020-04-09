التعليم تعلن تفاصيل مشروع بحث الطلاب من الثالث الابتدائي وحتى الشهادة الاعدادية

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن تفاصيل مشروع بحث الطلاب من الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي بالمرحلة الاعدادية، وذلك بعد الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020 واستبدالها بقيام الطلاب في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي بإختيار بحث من الابحاث التي أعلن عن تفاصيلها الدكتور طارق شوقى اليوم الخميس الموافق 9 ابريل 2020.

تفاصيل مشروع بحث الطلاب من الثالث الابتدائي وحتى الشهادة الاعدادية:-

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي فى كلمه تليفزيونية مسجله له اليوم، عن تفاصيل مشروعات الابحاث المقررة على طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي، وكذلك معايير الحكم على تلك الابحاث لكي تكون مقبوله ويحصل من خلالها الطلاب على درجات الفصل الدراسي الثاني كاملة، واستبعاد مشروعات الابحاث المكررة أو التي فيها تطابق في الافكار، حتى يقوم الطلاب بجميع المراحل الدراسية بالاخذ في الاعتبار أن يقوموا بإعداد مشروع البحث بأنفسهم أو الاشتراك مع زملائهم بحد أقصى 5 طلاب في مشروع البحث الواحد.

* معايير قبول مشروع بحث الطلاب من الثالث الابتدائي وحتى الشهادة الاعدادية:-

– أن يكون للبحث عنوان جذاب.

– يتم عرض افكار البحث بطريقة منظمة.

– استخدام بعض المفاهيم من المواد الدراسية الأخري.

– الالتزام بعدد الكلمات المحددة في مشروع البحث.

– يتم مراعاة القواعد الاملائية والنحوية وعلامات الترقيم.