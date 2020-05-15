التعليم تعلن حقيقة وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى

نشر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أنباء حول وقف تسليم أرقاج الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وقد أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد تواصله مع وزارة التربية والتعليم، على أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

حقيقة وقف تسليم أرقام الجلوس

انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء تفيد بإيقاف وزارة التربية والتعليم عملية تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الوقائية التي قامت الدولة باتخاذها، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتأكد من حقيقة الأمر، وقامت الأخيرة بنفي ما تم تداوله من أنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعات.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الجمعة بيان توضح من خلاله أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الوزارة بدأت بالفعل منذ يوم 12 مايو الجاري في أعمال تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، كما وفرت الوزارة كذلك الموقع الإلكتروني ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بهم، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الآن الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس.

بيان التعليم