التعليم تعلن عن مؤشرات نسبة نجاح الثانوية العامة 2019

مؤشرات نسبة نجاح الثانوية العامة اعتمدت اليوم الأحد نتيجة تقدير العينة العشوائية في بعض المواد وكانت نسبة النجاح جيدة جدا في المواد التي تم تصحيحها حيث وصلت النسبة لأكثر من 73% و هذه النسبة أفضل من العامين الماضيين مما أثار قلق البعض بسبب الخوف من ارتفاع تنسيق الكليات التي يكون عليها ضغط كبير مثل كليات الطب والهندسة وتجارة وحقوق ولكن حسب التصريحات أن التنسيق هذا العام سيكون قريب جدا من تنسيق العام الدراسي الماضي ولن يكون هناك اختلاف, وينتظر طلاب وأهالي الصف الثالث الثانوي النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة مصيرهم في المرحلة القادمة و هى المرحلة الجامعية ومن المتوقع أن تظهر النتيجة في أواخر الأسبوع القادم ولكن وزارة التربية والتعليم.

واليكم المؤشرات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع جيدة جدا هذا العام وذلك بحسب تصريحات خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة اليوم الأحد وصلت نسبة نجاح مادة علم النفس والاجتماع في العينة العشوائية التي تم تصحيحها والبالغ عددها 10 آلاف و 351 ورقة نجح منهم 9 آلاف و888 ورقة بنسبة نجاح 95.5% وعدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في هذه المادة كان 2483 طالب بنسبة نجاح 25.1% بينما عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى 100% 2364 طالب بنسبة 23.9% وعدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة نجاح من 80 %الى 90% 1957 بنسبة 19.8%.

مؤشرات نسبة نجاح الثانوية.

كما أعلنت الوزارة عن نسبة النجاح في مادتي الكيمياء والجغرافيا والنسبة جيدة جدا هذا العام حيث وصلت نسبة النجاح إلى 94.9% في مادة الجغرافيا وعدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 430 طالب بينما نسبة النجاح في مادة الكيمياء 83.4% وعدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 992 طالب, ونسبة النجاح في العينة العشوائية التي تم تصحيحها في مادة الفيزياء وصلت الى 85.4% وعدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 401

وأضاف خالد عبد الحكم الى أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات النهائية للشهادة الثانوية تسير بشكل جيد جدا وفقا للمعدلات المقررة لها وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة من أجل أن يضمن كل طالب بالحصول على حقه كاملا.