التعليم تعلن عن موعد أداء اختبارات الصف الأول الثانوي التجريبية.. اعرف موعد محافظتك

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي بداية من يوم الخامس من أبريل وحتى يوم الـ 22 من الشهر نفسه،والتي كانت أعلنت عنها الوزارة خلال وقت سابق لها، وذلك من أجل أداء الاختبار من قبل الطلبة في كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وشددت وزارة التعليم على أنه يمكن لكافة الطلبة تلقي الاختبار من خلال من خلال التابلت وهو متواجدين في المنازل في إطار خطة الوزارة بتطبيق عمليات التعليم عن بعد في الوقت الحالي في ظل خطة الدولة لحماية الطلبة من تلقي عدوى فيروس كورونا الجديد، حيث يمكن للطلبة القيام بعمل الاختبار من خلال الساعة التاسعة مساء وحتى الرابعة عصرا.

ومن خلال موقعنا نقدم لكم الفترة الزمنية المحددة لأداء الاختبارات الخاصة بالصف الأول الثانوي في كافة المحافظات حسب كل محافظة، وإليكم الجدول الآتي:

موعد اختبارات الصف الأول الثانوي